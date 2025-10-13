Halloween all’Arco della pace | el día de los muertos ai Dazi Milano
Halloween 2025 – El Día de Los Muertos al Dazi MilanoPer la notte più spaventosa dell’anno, il Dazi Milano si trasforma in un luogo magico e misterioso per celebrare Halloween 2025 con un party dal tema irresistibile: El Día de Los Muertos.Fiori, teschi e suggestive atmosfere messicane. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Venerdì 31 ottobre dalle ore 19.30 presso il Palatenda Bigauda “Festa di Halloween” a cura dell’Associazione Arcobaleno – Evento patrocinato dal Comune di Camporosso Vai su Facebook