Halloween a Trecate appuntamento con l' Escape Room
La più tenebrosa Escape Room. Appuntamento speciale per Halloween a Trecate con la Croce Rossa: il 31 ottobre in via Rugiada viene organizzata una Escape Room dedicata ai bambini dai 7 agli 11 anni.Tre i turni: dalle 18.00 alle 18.40, dalle 18.40 alle 19.20 e dalle 19.20 alle 20. Iscrizioni qui. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: halloween - trecate
Torino è una delle nostre città preferite, ma non avevamo mai passato halloween insieme! ? Quindi non potete perdervi lo show del 31 OTTOBRE al @teatro_concordia di TORINO Questa volta sarà una notte speciale: Halloween edition Le luci dive - facebook.com Vai su Facebook
Monsterland Halloween Festival, appuntamento a Imola il 31 ottobre - Appuntamento ll’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Monsterland Halloween Festival torna ... Si legge su tg24.sky.it