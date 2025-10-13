Ha vinto il torneo di Shanghai contro il cugino Rinderknech La favola di Vacherot Lacrime in famiglia
La prima volta di Vacherot in un master 1000 è un affare di famiglia, e finisce con il cugino Rinderknech battuto e in lacrime, ma di gioia. Proviamo a rivivere le ultime due settimane di Valentin Vacherot. Il 29 settembre è come se il ventiseienne monegasco si fosse ritrovato nelle cantine del Palazzo del Mandarino dello Yuyuan Garden di Shanghai a recitare il ruolo di un semplice aiutante in cucina. Avendo stoffa, di giornata in giornata sale di grado fino a fare le scarpe pure a uno chef pluristellato come Novak Djokovic. Nello stesso edificio lavora anche suo cugino, il francese Arthur Rinderknech che di anni ne ha 30, e anche lui sta compiendo il suo percorso verso l’alto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
