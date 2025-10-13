Ha quasi vinto ma non riesce più a stare in piedi | dramma all' Ironman

Taylor Knibb aveva condotto una gara praticamente perfetta, restando in testa per oltre otto ore in una delle competizioni più dure al mondo, i campionati del Mondo Ironman. Con il traguardo ormai a portata di sguardo, a poco più di due chilometri dalla fine, il suo corpo l’ha tradita: le gambe hanno ceduto all’improvviso, trasformando una marcia trionfale in una scena drammatica. In quel momento la norvegese Solveig Lovseth l’ha raggiunta e, con un gesto di grande sportività, le ha chiesto se stesse bene prima di superarla e volare verso la vittoria. (X@teledeporte). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

