Ha finto di essere cieco per 53 anni | percepiti oltre un milione di euro in sussidi La truffa a Vicenza

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un settantenne di Arzignano ha finto per oltre mezzo secolo di essere cieco, percependo indebitamente sussidi per oltre un milione di euro. Scoperto dai finanzieri mentre faceva giardinaggio e la spesa, è stato rinviato a giudizio per truffa ai danni dello Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

