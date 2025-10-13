Ha finto di essere cieco per 53 anni | percepiti oltre un milione di euro in sussidi La truffa a Vicenza

Un settantenne di Arzignano ha finto per oltre mezzo secolo di essere cieco, percependo indebitamente sussidi per oltre un milione di euro. Scoperto dai finanzieri mentre faceva giardinaggio e la spesa, è stato rinviato a giudizio per truffa ai danni dello Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: finto - essere

Anticipazioni Uomini e Donne: Federico spiega perché ha finto di essere ubriaco con Agnese, Martina e Denise assenti

Un 70enne ha finto di essere cieco assoluto per 50 anni, percependo illegalmente oltre un milione di euro di pensione d'invalidità dall'INPS. - facebook.com Vai su Facebook

Per mezzo secolo ha finto di essere non vedente, invece era un falso invalido — e faceva perfino giardinaggio. Le Fiamme Gialle di #Vicenza hanno scoperto la truffa da oltre un milione di euro di un settantenne. #Tg1 Valentina Di Virgilio - X Vai su X

Ha finto di essere cieco per 53 anni: percepiti oltre un milione di euro in sussidi. La truffa a Vicenza - Un settantenne di Arzignano ha finto per oltre mezzo secolo di essere cieco, percependo indebitamente sussidi per oltre un milione di euro ... Segnala fanpage.it

Si finge cieco per oltre cinquant’anni e incassa indebitamente oltre un milione di euro - Ha finto di essere cieco per oltre cinquant'anni: un falso invalido di Arzignano ha percepito complessivamente oltre un milione di euro non dovuti, ma ora ... Si legge su ecovicentino.it