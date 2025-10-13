Gusto e tradizione la festa del pollo invade il centro storico di Montevarchi
Arezzo, 13 ottobre 2025 – Il centro storico di Montevarchi si prepara ad accogliere un evento unico, la Festa del Pollo, che unisce gusto, tradizione e identità. Domenica 19 ottobre, dalle ore 10.00 alla 21.00, sarà dedicata a quella che viene considerata “un’eccellenza” del territorio valdarnese, simbolo della cultura contadina. L’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Accademia del Pollo, guidata dalla nota imprenditrice Laura Peri che ha riportato la razza autoctona nelle tavole dei migliori chef stellati, e numerose associazioni e realtà locali: Proloco, Associazione Cuochi del Valdarno, Distretto rurale del Valdarno, Centro Commerciale naturale e Artinvalle, hanno realizzato un programma di iniziative con l’obiettivo di valorizzare una filiera che racconta molto più di un prodotto, racconta una storia di passione e radici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
