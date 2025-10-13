Gusto e tradizione la Festa del Pollo arriva a Montevarchi
Il centro storico di Montevarchi si prepara ad accogliere la “Festa del Pollo”, un evento che unisce gusto, tradizione e identità. Domenica 19 ottobre, dalle ore 10 alle 21, sarà una giornata dedicata a quella che viene considerata “un’eccellenza” del territorio valdarnese, simbolo della cultura. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
