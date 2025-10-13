GUIDA TV 13 OTTOBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI GILETTI
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:25 Blanca 3 1ªTv Cose Nostre Serie Tv Inchieste Rai2 21:20 23:30 Lo Spaesato new Il Processo al 90° Show Talk Show Rai3 21:20 00:00 Lo Stato delle Cose Tg3 Linea Notte Talk Show Notiziario Rete 4 21:35 01:00 Quarta Repubblica The Fox 1ªTv Talk Show Film Canale 5 21:20 01:00 Grande Fratello Tg5 Reality Notiziario Italia 1 21:20 23:25 I Mercen4ri: Expendables 1ªTv Law & Order: Special Victims Unit Film Serie Tv La7 21:15 23:00 La Torre di Babele Barbero Risponde Film Talk Show Tv8 21:30 23:45 Bollicine 1°Tv Bollicine R Show Show Nove 21:30 23:05 Little Big Italy 1ªTv Little Big Italy R Talent Talent
