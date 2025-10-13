Guida più pulita posizione in sella e nuove strategie | così Marquez ha dominato il Motomondiale
Ecco come lo spagnolo ha esaltato le caratteristiche della sua Ducati per vincere il nono titolo mondiale. Ora Marc, dopo la caduta a Mandalika, si prepara al rientro nel test di Valencia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: guida - pulita
Parchi del vento, un binomio vincente tra eolico e turismo Energia pulita e turismo lento: Legambiente lancia la quarta edizione della guida "Parchi del Vento", una bussola per scoprire 29 impianti eolici in Italia https://gdc.ancidigitale.it/parchi-del-vento-un - X Vai su X
C'è anche il parco eolico del Carpinaccio, a Firenzuola, tra i “Parchi del Vento” segnalati in Toscana da Legambiente, raccontati nella quarta edizione della guida turistica. Impianti che, secondo l'associazione ambientalista, ben raccontano "il connubio vincent - facebook.com Vai su Facebook