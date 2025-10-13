Guida più pulita posizione in sella e nuove strategie | così Marquez ha dominato il Motomondiale

Gazzetta.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco come lo spagnolo ha esaltato le caratteristiche della sua Ducati per vincere il nono titolo mondiale. Ora Marc, dopo la caduta a Mandalika, si prepara al rientro nel test di Valencia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

guida pi249 pulita posizione in sella e nuove strategie cos236 marquez ha dominato il motomondiale

© Gazzetta.it - Guida più pulita, posizione in sella e nuove strategie: così Marquez ha dominato il Motomondiale

In questa notizia si parla di: guida - pulita

Cerca Video su questo argomento: Guida Pi249 Pulita Posizione