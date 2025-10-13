Guida al FantaNBA 2025 26
Cari appassionati, da quest'anno c’è una novità nella guida al FantaNBA di Ultimo Uomo. Abbiamo scelto infatti di affidarci come piattaforma di riferimento a STAZ Dont lie, un progetto concepito e gestito dal team di Around The Game. Come funziona? È semplice: Ci sono due modalità di calcolo dei punteggi da scegliere (Statpadder e True shooting) e come nella migliore tradizione lanciata da Hoops sports, prevede draft di inizio stagione, tagli, scambi, sotto l’attenta guida di un commissioner chiamato a vigilare e organizzare, oltre a dirimere con saggezza ogni piccola o grande increspatura dentro la lega. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
Una guida per arrivare preparati al draft del vostro FantaNBA, con 100 nomi messi in ordine di chiamata, con le relative statistiche principali e alcuni consigli su come potrebbe andare la loro stagione.
