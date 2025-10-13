Guerra tra clan a Gaza e collaborazionisti fucilati | la vendetta di Hamas

Ilgiornale.it | 13 ott 2025

Se la prima fase del rilascio degli ostaggi israeliani ha preso il via, è arrivato il momento della resa dei conti a Gaza. Nelle ultime ore i miliziani di Hamas hanno intensificato le operazioni interne nella Striscia con l’obiettivo dichiarato di ristabilire il controllo sui territori e individuare coloro che avrebbero collaborato con Israele durante il conflitto. Il ministero dell’Interno di Gaza ha definito le azioni in corso un intervento per riportare la stabilità, affermando che “qualsiasi attività armata al di fuori del quadro della resistenza sarà affrontata con fermezza”. Le autorità hanno descritto gli scontri come un “ripristino dell’ordine”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Dopo la tregua, i miliziani tornano in strada per stanare clan rivali e sospetti informatori di Israele.

Jaafari, è rimasto ucciso a Gaza City poche ore dopo la tregua tra Hamas e Israele: sono feroci gli scontri fra la milizia islamica e i clan che hanno cercato ...

