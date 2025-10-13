Guerra tra clan a Gaza e collaborazionisti fucilati | la vendetta di Hamas

Se la prima fase del rilascio degli ostaggi israeliani ha preso il via, è arrivato il momento della resa dei conti a Gaza. Nelle ultime ore i miliziani di Hamas hanno intensificato le operazioni interne nella Striscia con l’obiettivo dichiarato di ristabilire il controllo sui territori e individuare coloro che avrebbero collaborato con Israele durante il conflitto. Il ministero dell’Interno di Gaza ha definito le azioni in corso un intervento per riportare la stabilità, affermando che “qualsiasi attività armata al di fuori del quadro della resistenza sarà affrontata con fermezza”. Le autorità hanno descritto gli scontri come un “ripristino dell’ordine”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Guerra tra clan a Gaza e collaborazionisti fucilati: la vendetta di Hamas

In questa notizia si parla di: guerra - clan

Chicago PD 12 episodi su Italia 1: guerra tra clan il 28 luglio

Vallo di Lauro, la guerra che non finisce mai tra i clan Cava e Graziano

Esplose due bome in due giorni a Latina, l’ombra della guerra tra clan per le piazze di spaccio

La verità sull’uomo di Hamas che tutti spacciano per “giornalista” A Gaza è guerra tra clan. Ma piangere per l’influencer di Hamas, anche no https://nicolaporro.it/a-gaza-e-guerra-tra-clan-ma-piangere-per-linfluencer-di-hamas-anche… - X Vai su X

Alaa Al Nafoura, KHAN YOUNIS (GAZA), I clan sfidano Hamas. È l’altra guerra di Gaza, Il Manifesto, 12 ottobre 2025 Reportage - Crescono d’intensità gli scontri tra le autorità della Striscia e una decina di gang criminali bene armate, dedite ai saccheggi e ai tr - facebook.com Vai su Facebook

Guerra tra clan a Gaza e collaborazionisti fucilati: la vendetta di Hamas - Dopo la tregua, i miliziani tornano in strada per stanare clan rivali e sospetti informatori di Israele. Segnala msn.com

La guerra tra clan per il controllo di Gaza: ucciso anche l'influencer di Hamas - Jaafari, è rimasto ucciso a Gaza City poche ore dopo la tregua tra Hamas e Israele: sono feroci gli scontri fra la milizia islamica e i clan che hanno cercato ... today.it scrive