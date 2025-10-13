Guerra Palestina gli ostaggi traportati in ospedale con gli elicotteri dell' Idf – Il video

(Agenzia Vista) Tel Aviv, 13 ottobre 2025 I tre ostaggi liberati, Nimrod Cohen, Yosef-Chaim Ohana e Bar Kupershtein, sono stati trasportati in elicottero dall’aeronautica israeliana in ospedale, dove riceveranno cure mediche e si riuniranno con le loro famiglie. Courtesy: Idf Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

