Guerra Palestina gli ostaggi traportati in ospedale con gli elicotteri dell' Idf – Il video

Open.online | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Tel Aviv, 13 ottobre 2025 I tre ostaggi liberati, Nimrod Cohen, Yosef-Chaim Ohana e Bar Kupershtein, sono stati trasportati in elicottero dall’aeronautica israeliana in ospedale, dove riceveranno cure mediche e si riuniranno con le loro famiglie. Courtesy: Idf Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

