Guerra Palestina Defrin Idf | Ritorno ostaggi? Israele non dimentica la sua gente – Il video

(Agenzia Vista) Tel Aviv, 13 ottobre 2025 "Oggi, dopo 738 giorni, gli ultimi 20 ostaggi ancora in vita sono tornati a casa. Dopo aver sopportato la crudele prigionia dell’organizzazione terroristica Hamas, oggi tornano alle loro famiglie, alle loro case e alla loro nazione. Questo è un momento decisivo. Un momento che appartiene al popolo d’Israele e a tutti coloro che credono nell’umanità. Un momento che appartiene ai soldati che hanno combattuto con coraggio, alle famiglie che hanno atteso con fede e ai caduti, il cui sacrificio ha reso possibile questo giorno. Le Forze di Difesa Israeliane hanno mantenuto la loro promessa sacra: riportare a casa il nostro popolo. 🔗 Leggi su Open.online