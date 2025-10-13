Guerra in Medio Oriente Alkilani | Restituire i diritti negati ai palestinesi dal 1948

Questa mattina è stata compiuta un’operazione che segna una tappa cruciale nel lungo e doloroso conflitto mediorientale: venti ostaggi israeliani sono stati rilasciati da Hamas con migliaia di persone riverse in quella conosciuta ormai come “piazza degli ostaggi” ad aspettare i propri cari dopo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it