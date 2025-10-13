Guerra in Medio Oriente Alkilani | Restituire i diritti negati ai palestinesi dal 1948

Reggiotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina è stata compiuta un’operazione che segna una tappa cruciale nel lungo e doloroso conflitto mediorientale: venti ostaggi israeliani sono stati rilasciati da Hamas con migliaia di persone riverse in quella conosciuta ormai come “piazza degli ostaggi” ad aspettare i propri cari dopo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guerra - medio

Medio Oriente, se anche le parole vanno in guerra

Guerra in Medio Oriente, le notizie di oggi 21 luglio – La diretta

Guerra in Medio Oriente, le notizie di oggi 22 luglio – La diretta

guerra medio oriente alkilaniMedio Oriente: Dal 7 ottobre all'accordo, i 2 anni di guerra - Due anni esatti, dall'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 all'annuncio di Trump dell'accordo sulla prima fase dei negoziati per la pace a Gaza la notte scorsa. Si legge su ansa.it

guerra medio oriente alkilaniDal 7 ottobre 2023 a oggi: come la guerra tra Israele e Hamas ha trasformato il Medio Oriente - Due anni dopo il massacro del gruppo palestinese, il Medio Oriente mostra un volto profondamente cambiato. Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Guerra Medio Oriente Alkilani