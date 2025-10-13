Guerra finita ma la pace è altro
La stampa mainstream declassa questi accordi perché non li sopporta. Avrebbe voluto che Israele ne uscisse bacchettata per la strage; che a procurarli non fosse Trump, lo "sceriffo di Washington" come lo sbeffeggiano offendendo il popolo americano che adora gli sceriffi; che riconoscessero di più se non a Hamas, ma qualcuno e qualcuna pure a quei criminali, almeno ai palestinesi, di cui invece non importa a nessuno, men che meno agli arabi che li hanno sempre e solo usati come carne da cannone. Soprattutto non sopportano che a mettere tutti d'accordo sia stato il denaro, la convenienza economica, dalla ricostruzione ai due giacimenti di gas davanti a Gaza fino agli Accordi di Abramo, che i mandanti di Hamas hanno sabotato e che invece si sono rivelati resistenti, più della fede e delle ideologie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
