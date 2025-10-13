Guerra a Gaza dal 7 ottobre al piano di pace

Dall'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 contro Israele ch fino all'accordo sul piano di pace in 20 punti presentato da Donald Trump che potrebbe mettere fine alla sanguinosa guerra che ha devastato la Striscia di Gaza. Due anni in cui l'area ha vissuto due tregue e l'attesa per la liberazione degli ostaggi, a novembre 2023 e gennaio 2025, poi la 'guerra dei 12 giornì fra Iran e Israele a giugno scorso. In mezzo l'operazione militare nella Striscia di Gaza, i raid in Libano e Yemen, passando per l'uccisione dei leader storici di Hamas e Hezbollah e i bombardamenti di Israele nel cuore di Damasco e a Doha. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Guerra a Gaza, dal 7 ottobre al piano di pace

In questa notizia si parla di: guerra - gaza

Guerra a Gaza, l’esercito israeliano in riserva: dimezzato l’apporto dei volontari

Israele, Trump: “Immagine danneggiata dalla guerra a Gaza, anche negli Usa”

Trump, 'proseguire la guerra a Gaza danneggia Israele'

Gaza, Trump alla Knesset: "La vittoria di Israele porti la pace in Medioriente" | Rilasciati da Hamas tutti i venti ostaggi #israele #guerra #gaza #13ottobre - X Vai su X

#Trump sull’accordo a #Gaza: “La guerra è finita” Vai su Facebook

Cos'è successo il 7 ottobre e perché Hamas ha attaccato Israele: a Gaza 50 milioni di tonnellate di macerie - Cos'è successo il 7 ottobre fra Hamas e Israele e perché Gaza è distrutta. Si legge su virgilio.it

Oltre 700 giorni di guerra: cronistoria, mese per mese, della guerra a Gaza - Gli attentati del 7 ottobre 2023 hanno riacceso un conflitto mai sopito: dopo il brutale attacco terroristico di Hamas e della Jihad Islamica si è assistito a una sproporzionata risposta di Israele a ... tpi.it scrive