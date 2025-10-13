Guasto al passaggio a livello | mattinata di caos per i pendolari

Lunedì nero per chi viaggia in treno. Un guasto al passaggio a livello nella stazione di Besana in Brianza (Monza) ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria sulla linea S7 Milano-Lecco nelle prime ore della mattinata di oggi, 13 ottobre. Migliaia di pendolari hanno subito ritardi fino a 50. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

