Guasto al passaggio a livello | mattinata di caos per i pendolari
Lunedì nero per chi viaggia in treno. Un guasto al passaggio a livello nella stazione di Besana in Brianza (Monza) ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria sulla linea S7 Milano-Lecco nelle prime ore della mattinata di oggi, 13 ottobre. Migliaia di pendolari hanno subito ritardi fino a 50. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: guasto - passaggio
Guasto al passaggio a livello, odissea pendolare
Guasto al passaggio a livello, circolazione ferroviaria in tilt: treni in ritardo, cancellati o modificati
Per un guasto tecnico ad un passaggio a livello; * TR 18939 (FIRENZE SMN - BORGO SL) fermo a VICCHIO dalle ore 08:59 #treni - X Vai su X
Nelle prime ore della mattinata si sono registrati disagi alla circolazione ferroviaria nel tratto tra Albenga e Alassio a causa di un guasto ad un passaggio a livello Vai su Facebook
Guasto al passaggio a livello: mattinata di caos per i pendolari - Un guasto al passaggio a livello nella stazione di Besana in Brianza (Monza) ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria sulla linea S7 Milano- Secondo leccotoday.it
Guasto al passaggio a livello, circolazione ferroviaria in tilt: treni in ritardo, cancellati o modificati - A causa di un guasto al passaggio a livello nella stazione di Besana in Brianza, si registrano ritardi sulla linea S7 Milano–Lecco, gestita da Trenord, in ... Lo riporta milanotoday.it