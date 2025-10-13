Guasto al passaggio a livello circolazione ferroviaria in tilt | treni in ritardo cancellati o modificati

Mattinata di caos per i pendolari lombardi. A causa di un guasto al passaggio a livello nella stazione di Besana in Brianza, si registrano ritardi sulla linea S7 Milano–Lecco, gestita da Trenord, in entrambe le direzioni.L'avviso"La circolazione della direttrice è rallentata a causa di un guasto.

Guasto al passaggio a livello, odissea pendolare

