Alessandra Amoroso ha deciso di prendere posizione per smentire con forza le false notizie circolate di recente sulla salute della figlia Penelope Maria, nata il 6 settembre. Dopo giorni di indiscrezioni prive di fondamento, la cantante ha scelto i social per ristabilire la verità, esprimendo amarezza per la cattiveria di certe speculazioni: «Guardo la gente dare il suo peggio in rete e non mi sembra nemmeno che apparteniamo alla stessa specie. Nel caso servisse specificarlo (mi auguro di no!), sono tutte bugie!».

