Guardiagrele il Consiglio di Stato rigetta il ricorso dell’ex sindaco Dal Pozzo sul dissesto

Chietitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da Simone Dal Pozzo e da altri esponenti dell’opposizione riguardo alla dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Guardiagrele, approvata dall’amministrazione guidata da Donatello Di Prinzio. Lo rende noto l'attuale amministrazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: guardiagrele - consiglio

