Guardia di Finanza scopre falso cieco vicino Arzignano maxi truffa lunga 53 anni da oltre 1 milione di euro
Un uomo avrebbe truffato lo Stato per 53 anni fingendosi cieco e percependo più di 1 milione di euro in pensione di invalidità. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: guardia - finanza
Dalla guardia di finanza all’altare, la prima messa di fra Emanuele Antintori
Il tenente Sergio Bertolino è il nuovo comandante della guardia di finanza di Paternò
Guardia di Finanza di Paderno Dugnano, cambio al vertice: il tenente Gianmarco Vitale subentra al capitano Andrea Feliziani
Centro Napoli. Intervento di guardia di finanza e Asia - facebook.com Vai su Facebook
Buongiorno e buona domenica dalla #GuardiadiFinanza #PoliziadelMare #Livorno #NoiconVoi - X Vai su X
Guardia di Finanza scopre falso cieco vicino Arzignano, maxi truffa lunga 53 anni da oltre 1 milione di euro - La guardia di finanza ha scoperto che un uomo residente ad Arzignano, comune a ovest di Vicenza, ha truffato lo Stato per 53 ... virgilio.it scrive
Pomigliano d’Arco, scoperta “boutique del falso”: sequestrati oltre 23 mila articoli contraffatti - – Maxi sequestro della Guardia di Finanza a Pomigliano d’Arco, dove è stata smantellata una vera e propria “boutique del falso”. Come scrive marigliano.net