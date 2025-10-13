Guardate che fanno Grande Fratello la rissa e i concorrenti pronti a dividerli | cosa è successo davvero

Sono passate appena due settimane dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, ma l’atmosfera nella casa è già diventata incandescente. L’idillio iniziale fra i concorrenti sembra ormai un ricordo lontano e, nelle ultime ore, due di loro sono arrivati a un passo dallo scontro fisico, tanto da costringere il gruppo a intervenire per separarli. I protagonisti di questa clamorosa lite sono Omer Elomari e Jonas Pepe, tra i volti più discussi di questa edizione. Il diverbio, nato apparentemente per un motivo banale, è degenerato in una manciata di secondi. Tutto è accaduto in cucina, durante la preparazione del pranzo, quando una semplice discussione sulla cottura di un piatto è sfociata in insulti e provocazioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it