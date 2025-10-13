Gualtieri s’imbarca sul Tevere | Il fiume di Roma sta rinascendo

Roma, 13 ottobre 2025 – In occasione del Tevere Day, il sindaco Roberto Gualtieri ha partecipato anche quest’anno all’iniziativa di navigazione sul fiume per un appuntamento dedicato alla pulizia dalle plastiche e dalle microplastiche inquinanti. Il primo cittadino è infatti salito su una delle imbarcazioni fluviali, insieme ad Alberto Acciari, presidente dell’Associazione Tevere Day APS, percorrendo il tratto dal Circolo Canottieri Roma a Lungotevere degli Anguillara dove, sceso sulla banchina, ha preso parte al Festival Musicale dei Municipi nel contesto dell’Arena del Tevere Day. “È un’edizione straordinaria con tanti cittadini, comitati e associazioni uniti per valorizzare il nostro Tevere, per prendersi cura del nostro fiume, per ripulirlo e anche farlo scoprire a tante romane e romani che magari non sanno che meraviglia hanno all’interno della città. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it