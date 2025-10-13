Guaio per Gattuso | il campione torna a casa e non ci sarà con Israele chi giocherà al suo posto

per la Nazionale c'è un guaio che Gennaro Gattuso sperava di evitare: Moise Kean saluta tutti e torna a casa. L'attaccante della Fiorentina ha infatti abbandonato il ritiro azzurro dopo gli esami alla caviglia destra, infortunata durante la gara contro l' Estonia. Una decisione prudente ma inevitabile, a pochi giorni dalla sfida decisiva contro Israele. Kean out: niente Israele per l'attaccante viola. Gli accertamenti medici hanno escluso lesioni gravi, ma il giocatore non ha ancora recuperato del tutto. Per questo il Ct Gennaro Gattuso ha scelto di non rischiarlo nel match di martedì, fondamentale per la corsa ai playoff Mondiali.

