Guadagni record per Pogacar Ma lo sloveno ha rischiato di ritirarsi dal Tour

Roma, 13 ottobre 2025 - Il 'rompete le righe' della sua stagione è arrivato, tanto per cambiare, nel segno di una vittoria, la ventesima del suo 2025 trionfale, ma Tadej Pogacar non è ancora in vacanza: prima lo sloveno ha ricevuto il meritato bagno di folla nella sua terra con la Pogi Challenge, 23 km per 1189 ciclisti amatori (tra i quali 30 'super vip', per un pacchetto da 5.000 euro a testa) e l'occasione buona per incontrare i propri fan ma anche per ripercorrere qualche passaggio saliente dell'annata appena andata in archivio.

