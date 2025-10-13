Gruppo Lupi il miglior inizio Anche l’Arno non delude

Partono bene Il Gruppo Lupi Pontedera e l’ Arno Toscana Garden di Castelfranco nella prima di campionato di B. Non altrettanto i santacrocesi della Codyeco Lupi. Il Gruppo Lupi si impone per 3-0 a Arezzo, l’Arno batte per 3-2 Civita Castellana al PalaBagagli, mentre la Codyeco Lupi è superata per 3-0 dai bianconeri del Camaiore in trasferta. Procediamo per gradi. Non è stata una prima di campionato per niente semplice, quella dei pontederesi di coach Bulleri al Maccagnolo aretino. Si è giocato in un ambiente "riscaldato" da un tifo bollente tifo per i padroni di casa, in cui – a detta dei biancocelesti - "è stato molto bello giocare". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net