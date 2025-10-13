Gruppo Lupi il miglior inizio Anche l’Arno non delude
Partono bene Il Gruppo Lupi Pontedera e l’ Arno Toscana Garden di Castelfranco nella prima di campionato di B. Non altrettanto i santacrocesi della Codyeco Lupi. Il Gruppo Lupi si impone per 3-0 a Arezzo, l’Arno batte per 3-2 Civita Castellana al PalaBagagli, mentre la Codyeco Lupi è superata per 3-0 dai bianconeri del Camaiore in trasferta. Procediamo per gradi. Non è stata una prima di campionato per niente semplice, quella dei pontederesi di coach Bulleri al Maccagnolo aretino. Si è giocato in un ambiente "riscaldato" da un tifo bollente tifo per i padroni di casa, in cui – a detta dei biancocelesti - "è stato molto bello giocare". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: gruppo - lupi
Il primo asilo aziendale è realtà. La nuova sfida del Gruppo Lupi: "Per i dipendenti e la comunità"
Gruppo Lupi, test per amalgamare i nuovi acquisti
Sabato 11 ottobre 2025 ! Al via il Campionato Nazionale di serie B Maschile 2025_26 che vedrà la Gruppo Lupi Pontedera subito in trasferta. Dopo la bella vittoria nel casalingo Memorial Fabrizio Nassi i nostri ragazzi saranno impegnati al Macc - facebook.com Vai su Facebook
Un proficuo incontro nel mio ufficio a @Montecitorio con il CEO del @GruppoLupi, Giacomo Gronchi, e il Direttore Scientifico della Fondazione Gruppo Lupi ETS, Valerio Martinelli. Al centro del confronto la cultura della #prevenzione e la salute e #sicurezza n - X Vai su X
Gruppo Lupi, il miglior inizio. Anche l’Arno non delude - I pontederesi escono a pieni voti dal confronto rovente sul campo aretino. Lo riporta sport.quotidiano.net