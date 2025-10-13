Gruppo Lupi il miglior inizio Anche l’Arno non delude

Sport.quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partono bene Il Gruppo Lupi Pontedera e l’ Arno Toscana Garden di Castelfranco nella prima di campionato di B. Non altrettanto i santacrocesi della Codyeco Lupi. Il Gruppo Lupi si impone per 3-0 a Arezzo, l’Arno batte per 3-2 Civita Castellana al PalaBagagli, mentre la Codyeco Lupi è superata per 3-0 dai bianconeri del Camaiore in trasferta. Procediamo per gradi. Non è stata una prima di campionato per niente semplice, quella dei pontederesi di coach Bulleri al Maccagnolo aretino. Si è giocato in un ambiente "riscaldato" da un tifo bollente tifo per i padroni di casa, in cui – a detta dei biancocelesti - "è stato molto bello giocare". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gruppo - lupi

Il primo asilo aziendale è realtà. La nuova sfida del Gruppo Lupi: "Per i dipendenti e la comunità"

Gruppo Lupi, test per amalgamare i nuovi acquisti

Gruppo Lupi, il miglior inizio. Anche l’Arno non delude - I pontederesi escono a pieni voti dal confronto rovente sul campo aretino. Lo riporta sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Gruppo Lupi Miglior Inizio