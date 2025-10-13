Grosseto dalla Provincia no all’eolico

L’amministrazione provinciale di Grosseto ha annunciato che esprimerà parere contrario al progetto del nuovo impianto eolico che prevede la realizzazione di 10 torri alte fino a 200 metri, distribuite lungo una fascia territoriale di circa 14 chilometri, dal Pingrossino alla valle del Bruna, all’altezza di Montepescali. Progetto presentato dalla Revalue Wind 1 srl. "Un impianto che, sebbene destinato a produrre una quantità significativa di energia elettrica – sottolineano dalla Provincia presideduta da Francesco Limatola (foto) – avrebbe un impatto pesantissimo sul paesaggio maremmano, un territorio unico per storia e identità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

