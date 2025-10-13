Grifo in crisi | Una situazione inaccettabile il Perugia e Perugia non meritano tutto questo

Un Grifo in enorme difficoltà, sprofondato in una situazione che non rispecchia la storia della società e della città. “Perugia Civica esprime profonda amarezza e preoccupazione per la situazione sportiva e gestionale in cui versa il Perugia Calcio, precipitato – sostanzialmente- all’ultimo posto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it