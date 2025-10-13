Grazie Trump | sulla spiaggia di Tel Aviv la maxi-scritta per il presidente Usa

“Grazie” al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Sulla spiaggia di Tel Aviv è stato esposto la mattina di oggi, lunedì 13 ottobre, un enorme messaggio di ringraziamento al tycoon, atterrato in Israele per celebrare l’accordo di pace con Hamas. Sullo striscione, in cui si legge “Thank you”, è raffigurata la sagoma della testa di Trump, sospesa sopra due strisce blu e le stelle di David blu, che simboleggiano la bandiera israeliana. La scrittura include anche la parola “casa” in inglese ed ebraico. Lo striscione è stato esposto sulla spiaggia di Tel Aviv perché gli aerei che atterrano in Israele la sorvolano spesso mentre si avvicinano all’ aeroporto Ben Gurion. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Grazie Trump”: sulla spiaggia di Tel Aviv la maxi-scritta per il presidente Usa

