Grazie Toscana Giani festeggia sui social

Sono 686 su 3.922 le sezioni scrutinate in tutta la Toscana. Il presidente uscente, Eugenio Giani è in vantaggio sull'avversario Alessandro Tomasi. E sui social arriva il primo post di ringraziamento agli elettori: “Grazie Toscana, sono emozionato”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it