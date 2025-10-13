Gravity-1 Y2 | il potente vettore Cinese a propellente solido lanciato dal mare

Periodicodaily.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La Cina ha compiuto un ulteriore passo avanti nel suo programma spaziale commerciale con il lancio del vettore Gravity-1 carrier rocket (missione Y2) dalle acque al largo della costa di Haiyang, nella provincia orientale dello Shandong. Il razzo è decollato alle 10:20 (ora di Pechino) di sabato, rilasciando con successo tre satelliti nelle . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

