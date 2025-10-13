Grave scontro tra due veicoli nel pomeriggio ad Avellino

Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 16, ad Avellino, nelle vicinanze della rotatoria che conduce a Torette di Mercogliano. Due veicoli si sono scontrati frontalmente, causando ferite ai conducenti e ai passeggeri, ancora ricoverati in ospedale. Le cause. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Grave incidente a Verderio: violento scontro tra un’auto e una moto https://lecconotizie.com/cronaca/merate-cronaca/grave-incidente-a-verderio-violento-scontro-tra-unauto-e-una-moto/… via @Lecco Notizie - X Vai su X

Violento scontro sulla ex SP 231, tre feriti trasportati in ospedale ad #Andria Grave incidente stradale questa mattina, intorno alle ore 12:00, sulla ex Strada Provinciale 231 in direzione Corato, all'altezza del chilometro 40+800. Due autovetture, una Mercedes - facebook.com Vai su Facebook

Scontro tra due auto e un furgone sull’Appia a Cisterna: tre feriti gravi - Un violento scontro che ha coinvolto tre veicoli ha paralizzato il traffico sull'Appia nel primo pomeriggio di oggi, nel territorio ... latinapress.it scrive

Scontro frontale sull’Adriatica nel Ferrarese: tre persone perdono la vita e due rimangono contuse - Sulla statale Adriatica, nel Ferrarese, due auto si sono scontrate frontalmente provocando il decesso di tre persone e la contusione di altre due, mentre le autorità indagano sulle cause e coordinano ... Lo riporta news.fidelityhouse.eu

Scontro tra auto e furgone: quattro feriti di cui tre gravi - L'incidente è avvenuto lungo la Flaminia a Civita Castellana, nella frazione di Borghetto. Come scrive civonline.it