Grave infortunio sul lavoro nel Ravennate | un operaio trasportato d' urgenza in ospedale

Un grave infortunio sul lavoro è avvenuto nella giornata di oggi, lunedì, nel Ravennate. L'episodio sarebbe avvenuto nella zona di Mandriole presso un cantiere di ampliamento di una cooperativa agricola. A rimanere ferito, per cause ancora da accertare, un operaio che è stato subito soccorso dal. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it