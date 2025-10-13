Grave incidente a Isolabona muore 16enne operata d'urgenza in ospedale | sullo scooter con lei una 12enne

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 16 anni di Vallecrosia (Imperia) è morta all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove era stata trasportata d'urgenza dopo un grave incidente stradale. Nel tardo pomeriggio del 12 ottobre, la giovane si trovava alla guida di uno scooter su cui viaggiava anche una dodicenne, quando le due sono state coinvolte in un impatto frontale con un'auto che proveniva dal senso di marcia opposto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: grave - incidente

Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave

Grave incidente in Brianza: si sente male e perde il controllo dell'auto. Elicottero in azione

Incidente a Capalbio, auto contro bici: grave 53enne

grave incidente isolabona muoreImperia, muore la sedicenne gravemente ferita in un incidente a Isolabona - La ragazza guidava una Motard e si è scontrata con una Volksvagen: alla fine i traumi sono stati fatali ... Da ilsecoloxix.it

grave incidente isolabona muoreIsolabona, tragedia sulla provinciale: muore 16enne dopo scontro frontale scooter-auto - La giovane, originaria di Vallecrosia, era alla guida di una moto da enduro sulla quale viaggiava anche un'amica di 12 anni, che ha riportato ferite lievi ... Lo riporta telenord.it

Cerca Video su questo argomento: Grave Incidente Isolabona Muore