Grave incidente a Isolabona muore 16enne operata d'urgenza in ospedale | sullo scooter con lei una 12enne

Una ragazza di 16 anni di Vallecrosia (Imperia) è morta all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove era stata trasportata d'urgenza dopo un grave incidente stradale. Nel tardo pomeriggio del 12 ottobre, la giovane si trovava alla guida di uno scooter su cui viaggiava anche una dodicenne, quando le due sono state coinvolte in un impatto frontale con un'auto che proveniva dal senso di marcia opposto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: grave - incidente

Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave

Grave incidente in Brianza: si sente male e perde il controllo dell'auto. Elicottero in azione

Incidente a Capalbio, auto contro bici: grave 53enne

Grave incidente a Vicenza. Mentre uscivano dalla Messa, due donne sono state investite questa mattina intorno alle 8 sul piazzale della Basilica di Monte Berico, luogo sacro del capoluogo berico frequentato da centinaia di fedeli e turisti soprattutto di domeni - facebook.com Vai su Facebook

Imperia, muore la sedicenne gravemente ferita in un incidente a Isolabona - La ragazza guidava una Motard e si è scontrata con una Volksvagen: alla fine i traumi sono stati fatali ... Da ilsecoloxix.it

Isolabona, tragedia sulla provinciale: muore 16enne dopo scontro frontale scooter-auto - La giovane, originaria di Vallecrosia, era alla guida di una moto da enduro sulla quale viaggiava anche un'amica di 12 anni, che ha riportato ferite lievi ... Lo riporta telenord.it