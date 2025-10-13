Grave incendio in un' azienda di Signa vicino Firenze allarme della Protezione Civile | Chiudete le finestre
Incendio a Signa, vicino Firenze: in fiamme il capannone dell'azienda Frosini Giuliano. Le autorità invitano a tenere chiuse le finestre.
Pauroso incendio a Signa: brucia azienda di minuteria metallica - Si tratta della Frosini Giuliano Srl, nata nel 1971, da anni punto di riferimento in Toscana per le aziende di alta moda, in particolare nel settore della galvanotecnica
Firenze, incendio in un'azienda a Signa. Le autorità: "Chiudere le finestre a 2 km"
Incendio in azienda a Signa, 'chiudere finestre a 2 km' - Grande incendio da inizio pomeriggio a Signa, in zona Colli Alti, in un'azienda di metalli che lavora nell'indotto della moda.