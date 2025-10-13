Grave atto osceno di un uomo nella Basilica di San Pietro a Roma

13 ott 2025

Un gravissimo atto è stato compiuto nella Basilica di San Pietro a Roma dove un uomo è riuscito ad eludere i controlli e a fare quello che nessuno mai si sarebbe aspettato. È stato immediatamente identificato dalla Gendarmeria, ma l'atto in se per se ha letteralmente scioccato coloro che si trovavano lì in Basilica e.

grave atto osceno di un uomo nella basilica di san pietro a roma

Grave atto osceno di un uomo nella Basilica di San Pietro a Roma

In questa notizia si parla di: grave - atto

San Pietro, atto osceno in basilica: sale sull'altare della Confessione e urina davanti a fedeli e turisti - Raggiunto dagli agenti della gendarmeria in borghese presenti all'interno della basilica, l'uomo è stato fermato e portato via

Tivoli, atti osceni davanti ad una minorenne: denunciato 61enne - CRONACA – Un grave episodio di atti osceni si è verificato nel pomeriggio di sabato 27 settembre a Tivoli, dove un uomo di 61 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato alla

