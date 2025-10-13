Grave atto osceno di un uomo nella Basilica di San Pietro a Roma

Un gravissimo atto è stato compiuto nella Basilica di San Pietro a Roma dove un uomo è riuscito ad eludere i controlli e a fare quello che nessuno mai si sarebbe aspettato. È stato immediatamente identificato dalla Gendarmeria, ma l'atto in se per se ha letteralmente scioccato coloro che si trovavano lì in Basilica e.

San Pietro, atto osceno in basilica: sale sull'altare della Confessione e urina davanti a fedeli e turisti - Raggiunto dagli agenti della gendarmeria in borghese presenti all'interno della basilica, l'uomo è stato fermato e portato via ... Scrive roma.corriere.it

