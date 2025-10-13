Grande successo per FRAGILE FESTIVAL

Grande successo per la seconda edizione di FRAGILE, il Festival delle Arti e Discipline sostenibili, un evento unico nel suo genere che si è tenuto dal 10 al 12 ottobre a Parma in cinque splendide location diffuse in città: Colonne 28, Casa della Musica, Sala Show Cooking, Italia Veloce e Borgo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

