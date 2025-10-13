Grande Fratello VIP | nuova indiscrezione Cosa potrebbe accadere
Grande Fratello VIP: si farà davvero? Spunta una nuova indiscrezione. Dopo mesi di indiscrezioni, smentite e voci di corridoio, il destino del Grande Fratello VIP resta sospeso tra conferme parziali e condizioni ancora tutte da definire. La domanda che aleggia tra i fan del reality di Mediaset è una sola: si farà o no il GF VIP 2025-2026? Se il progetto dovesse ottenere il via libera, la nuova edizione del Grande Fratello VIP dovrebbe partire a gennaio 2026, dopo la conclusione della versione Nip. Leggi anche Grande Fratello NIP: Anita rientrerà in Casa? Parla Cristina Plevani Il reality resterebbe in palinsesto fino a marzo 2026, con una durata più breve rispetto alle lunghissime stagioni precedenti (intorno ai 90 giorni). 🔗 Leggi su 361magazine.com
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello, Lorenzo Spolverato senza freni sui social: "Periodo complesso, sento il bisogno di..."
Grande Fratello Vip, Signorini ci riprova con un triangolo da Temptation Island? Rumors - Indiscrezioni e rumors sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorni: nel cast anche un triangolo da Temptation Island! Si legge su tuttosulgossip.it
Maria De Filippi al Grande Fratello Vip, un ruolo speciale per aiutare Signorini - Mediaset pronta a rifare il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini e soprattutto con l’aiuto speciale della Fascino di Maria De Filippi ... Secondo dilei.it