A poche ore dalla prossima puntata del Grande Fratello, il clima nella Casa si fa sempre più teso. Come spesso accade nelle fasi iniziali del reality, i rapporti tra i concorrenti sono in fase di consolidamento e le dinamiche di gruppo cominciano a mostrare con chiarezza alleanze e contrasti. Mentre il pubblico osserva e giudica, i sondaggi online mostrano già un quadro piuttosto nitido di ciò che potrebbe accadere nella prossima diretta: un concorrente sembra in netto vantaggio, mentre gli altri due si contendono faticosamente la permanenza. Grande Fratello, chi rischia l’eliminazione. Secondo le rilevazioni aggiornate al 13 ottobre, a guidare la classifica del gradimento è Omer Elomari, con un significativo 52,85% delle preferenze. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello, sondaggi del 13 ottobre: chi rischia l’eliminazione