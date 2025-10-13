GRANDE FRATELLO | SIMONA VENTURA TRA TENSIONE ALLE STELLE E PRIMA ELIMINAZIONE

Bubinoblog | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 13 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”, il reality show condotto  Simona Ventura. In studio Cristina Plevani,  Ascanio Pacelli  e  Floriana Secondi. Tensione alle stelle, la giornata di sabato ha visto uno scontro molto duro tra due concorrenti dalla forte personalità:  Omer  e  Jonas. Tra i vari argomenti della puntata la storia di  Rasha, una ragazza di origini palestinesi che, seppur entrata da poco, ha fatto colpo su tutti i coinquilini. Prima eliminazione  tra tre protagonisti finiti in nomination la scorsa settimana: Giulio, Matteo e Omer. 🔗 Leggi su Bubinoblog

grande fratello simona ventura tra tensione alle stelle e prima eliminazione

© Bubinoblog - GRANDE FRATELLO: SIMONA VENTURA TRA TENSIONE ALLE STELLE E PRIMA ELIMINAZIONE

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato senza freni sui social: "Periodo complesso, sento il bisogno di..."

grande fratello simona ventura“Flop clamoroso” per Simona Ventura, Grande Fratello nel caos mentre gli ascolti crollano - Il Grande Fratello di Simona Ventura crolla negli ascolti: cinque punti in meno rispetto all’esordio e un pubblico sempre più disinteressato. Scrive rds.it

grande fratello simona venturaAscolti tv Grande Fratello, i 3 motivi del crollo: così Simona Ventura è affondata - La seconda puntata del reality show di Canale 5 è piombata al 15,5% di share dopo il debutto: cast e format sotto accusa, ma la concorrenza di Blanca è spietata ... Da libero.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Simona Ventura