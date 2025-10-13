Grande Fratello Simona Ventura guida una serata ad alta tensione e colpi di scena
Lunedì 13 ottobre, in prima serata su Canale 5, torna Grande Fratello, il reality show condotto da Simona Ventura. Dopo settimane intense e dinamiche, la Casa più spiata d’Italia si prepara a un’altra serata carica di tensione, emozioni e decisioni difficili. In studio, a commentare quanto accadrà, ci saranno Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, tre ex vincitori e protagonisti storici del programma. Alta tensione tra Omer e Jonas. La settimana è stata segnata da un acceso scontro tra Omer e Jonas, due personalità forti che si sono affrontate duramente sabato scorso. Il loro litigio, nato da un banale pretesto in cucina, ha messo in evidenza le profonde differenze caratteriali tra i due concorrenti e promette di essere uno dei momenti centrali della puntata. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Grande Fratello in crisi: ascolti in calo, Mediaset studia contromisure - La seconda puntata del reality con Simona Ventura tocca il 15,5% di share e 2 milioni di spettatori, superata da Blanca su Rai1. Lo riporta news.fidelityhouse.eu
“Flop clamoroso” per Simona Ventura, Grande Fratello nel caos mentre gli ascolti crollano - Il Grande Fratello di Simona Ventura crolla negli ascolti: cinque punti in meno rispetto all’esordio e un pubblico sempre più disinteressato. Come scrive rds.it