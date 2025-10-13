grande fratello simona ventura guida una serata ad alta tensione e colpi di scena

Lunedì 13 ottobre, in prima serata su Canale 5, torna Grande Fratello, il reality show condotto da Simona Ventura. Dopo settimane intense e dinamiche, la Casa più spiata d’Italia si prepara a un’altra serata carica di tensione, emozioni e decisioni difficili. In studio, a commentare quanto accadrà, ci saranno Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, tre ex vincitori e protagonisti storici del programma. Alta tensione tra Omer e Jonas. La settimana è stata segnata da un acceso scontro tra Omer e Jonas, due personalità forti che si sono affrontate duramente sabato scorso. Il loro litigio, nato da un banale pretesto in cucina, ha messo in evidenza le profonde differenze caratteriali tra i due concorrenti e promette di essere uno dei momenti centrali della puntata. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

