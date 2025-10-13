Grande Fratello puntata di fuoco! Eliminato Giulio Simona Ventura annuncia la fine della guerra tra Israele e Hamas

Thesocialpost.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza puntata del Grande Fratello 2025, condotta da Simona Ventura, è in programma stasera, lunedì 13 ottobre, su Canale 5 alle 21:20. L’episodio segnerà la prima eliminazione di questa edizione e sarà l’occasione per fare luce sugli eventi e gli attriti emersi all’interno della Casa nell’ultima settimana. Un momento clou sarà il chiarimento sull’uscita improvvisa di Anita Mazzotta di due giorni fa. La concorrente, piercer di Castelfranco Veneto e molto apprezzata dal pubblico, ha lasciato il gioco per “motivi familiari”. Pur risultando ancora tra i concorrenti sul sito ufficiale del programma, il suo destino è incerto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

grande fratello puntata di fuoco eliminato giulio simona ventura annuncia la fine della guerra tra israele e hamas

© Thesocialpost.it - Grande Fratello, puntata di fuoco! Eliminato Giulio. Simona Ventura annuncia la fine della guerra tra Israele e Hamas

Leggi anche questi approfondimenti

grande fratello puntata fuocoGrande Fratello, puntata di fuoco! Eliminato Giulio. Simona Ventura annuncia la fine della guerra tra Israele e Hamas - La terza puntata del Grande Fratello 2025, condotta da Simona Ventura, è in programma stasera, lunedì 13 ottobre, su Canale 5 alle 21:20. thesocialpost.it scrive

grande fratello puntata fuocoGrande Fratello, puntata di fuoco! Attriti, scontri e il giallo sull’uscita di Anita - La terza puntata del Grande Fratello 2025, condotta da Simona Ventura, è in programma stasera, lunedì 13 ottobre, su Canale 5 alle 21:20. Riporta thesocialpost.it

grande fratello puntata fuocoPagelle Grande Fratello: Giulio doppia faccia, Ascanio e Floriana all’attacco. Scivolone di Simona Ventura - Roma, 13 ottobre 2025 – Le pagelle della terza puntata del Grande Fratello raccontano finalmente di qualche dinamica interessante all’interno del programma. Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Puntata Fuoco