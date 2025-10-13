Grande Fratello puntata di fuoco! Eliminato Giulio Simona Ventura annuncia la fine della guerra tra Israele e Hamas

La terza puntata del Grande Fratello 2025, condotta da Simona Ventura, è in programma stasera, lunedì 13 ottobre, su Canale 5 alle 21:20. L’episodio segnerà la prima eliminazione di questa edizione e sarà l’occasione per fare luce sugli eventi e gli attriti emersi all’interno della Casa nell’ultima settimana. Un momento clou sarà il chiarimento sull’uscita improvvisa di Anita Mazzotta di due giorni fa. La concorrente, piercer di Castelfranco Veneto e molto apprezzata dal pubblico, ha lasciato il gioco per “motivi familiari”. Pur risultando ancora tra i concorrenti sul sito ufficiale del programma, il suo destino è incerto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

