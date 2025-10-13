Grande Fratello puntata di fuoco! Attriti scontri e il giallo sull’uscita di Anita

La terza puntata del Grande Fratello 2025, condotta da Simona Ventura, è in programma stasera, lunedì 13 ottobre, su Canale 5 alle 21:20. L’episodio segnerà la prima eliminazione di questa edizione e sarà l’occasione per fare luce sugli eventi e gli attriti emersi all’interno della Casa nell’ultima settimana. Un momento clou sarà il chiarimento sull’uscita improvvisa di Anita Mazzotta di due giorni fa. La concorrente, piercer di Castelfranco Veneto e molto apprezzata dal pubblico, ha lasciato il gioco per “motivi familiari”. Pur risultando ancora tra i concorrenti sul sito ufficiale del programma, il suo destino è incerto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Grande Fratello, puntata di fuoco! Attriti, scontri e il giallo sull’uscita di Anita

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Un forte abbraccio ad Anita #GrandeFratello - X Vai su X

Grande Fratello. . Gli inquilini, tramite nomination, devono scegliere tre nuovi abitanti del Tugurio… #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Il-pomodoro-avvelenato - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, puntata di fuoco! Attriti, scontri e il giallo sull’uscita di Anita - La terza puntata del Grande Fratello 2025, condotta da Simona Ventura, è in programma stasera, lunedì 13 ottobre, su Canale 5 alle 21:20. Segnala thesocialpost.it

Grande Fratello (6 ottobre), il dramma di Grazia Kendi e Giulio 'paracu*o'. Nomination di fuoco: chi rischia - Cosa è successo nella puntata Gf di ieri 6 ottobre 2025. Si legge su libero.it

Chi è Valentina, compagna di Domenico D’Alterio del Grande Fratello/ Lui vicino a Benedetta: “È furiosa!” - Valentina, la compagna di Domenico D'Alterio e mamma di sua figlia Paola arriva al Grande Fratello 2025 per un faccia a faccia di fuoco: chi è ... Da ilsussidiario.net