Roma, 13 ottobre 2025 - C’è tensione nella casa del Grande Fratello. Omer è uno dei personaggi più discussi e infatti nella puntata di oggi, lunedì 13 ottobre, del reality show condotto da Simona Ventura si parlerà anche della rissa sfiorata fra lui e Jonas. Quest’ultimo si sta candidando a ricoprire il ruolo un po’ del filosofo della Casa e questo crea scompiglio. Omer, Giulio e Matteo sono finiti in nomination e questa sera il pubblico con il televoto deciderà chi eliminare fra questi tre casalinghi. Proprio il siriano valtellinese è uno dei principali candidati all’eliminazione, anche se la sua permanenza all’interno del Grande Fratello regala già vibes in stile Helena Prestes e questo non potrebbe fare altro che dare maggior pepe a un programma le cui dinamiche stentano un po’ a decollare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Grande Fratello, Omer e Jonas nella bufera. Anita potrebbe rientrare