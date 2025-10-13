Grande Fratello news e anticipazioni | cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

Il Grande Fratello sta per tornare con un terzo appuntamento. Questa sera, lunedì 13 ottobre, a partire dalle 21.30 su Canale 5 ci aspetta una nuova puntata del reality più longevo della tv italiana. Sono trascorse tre settimane dall’ingresso degli inquilini nella Casa più spiata d’Italia e sono già esplose le prime dinamiche. Così, Simona Ventura è pronta ad “aprire” la famosa porta rossa per scoprire come sta andando la convivenza 24 ore su 24. In studio, tre opinionisti d’eccezione, tre ex protagonisti del reality, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani. Le anticipazioni della puntata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it