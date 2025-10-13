Grande Fratello Lorenzo Spolverato pronto a tornare in tv? | Sto scaldando i motori!

A distanza di alcuni mesi dalla sua partecipazione al Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha parlato della possibilità di rivederlo in tv e ha colto l'occasione per lanciare una stoccata a una sua ex compagna di gioco. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato pronto a tornare in tv?: "Sto scaldando i motori!"

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato senza freni sui social: "Periodo complesso, sento il bisogno di..."

Occhio puntato sulla nuova puntata di #GrandeFratello Vi aspettiamo STASERA in prima serata su Canale 5 e Mediaset Infinity - X Vai su X

Grande Fratello. . Gli inquilini, tramite nomination, devono scegliere tre nuovi abitanti del Tugurio… #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Il-pomodoro-avvelenato - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato pronto a tornare in tv?: "Sto scaldando i motori!" - A distanza di alcuni mesi dalla sua partecipazione al Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha parlato della possibilità di rivederlo in tv e ha colto l'occasione per lanciare una stoccata a una sua ex ... Segnala comingsoon.it

Lorenzo Spolverato: “Single, ma con la tv nel mirino”. Poi punzecchia Helena Prestes - Lorenzo Spolverato, ex concorrente del Grande Fratello, parla della sua vita privata e dei nuovi progetti televisivi. Si legge su quilink.it