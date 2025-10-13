Grande Fratello Lorenzo Spolverato pronto a tornare in tv? | Sto scaldando i motori!

Comingsoon.it | 13 ott 2025

A distanza di alcuni mesi dalla sua partecipazione al Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha parlato della possibilità di rivederlo in tv e ha colto l'occasione per lanciare una stoccata a una sua ex compagna di gioco. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

grande fratello lorenzo spolveratoLorenzo Spolverato: “Single, ma con la tv nel mirino”. Poi punzecchia Helena Prestes - Lorenzo Spolverato, ex concorrente del Grande Fratello, parla della sua vita privata e dei nuovi progetti televisivi. Si legge su quilink.it

