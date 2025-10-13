Grande Fratello Lorenzo Battistello contro Mediaset | L’inizio della fine
Lorenzo Battistello, uno dei protagonisti della prima edizione del Grande Fratello, non le ha mandate a dire, criticando aspramente una decisione presa dai vertici Mediaset. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello, Lorenzo Spolverato senza freni sui social: "Periodo complesso, sento il bisogno di..."
Occhio puntato sulla nuova puntata di #GrandeFratello Vi aspettiamo STASERA in prima serata su Canale 5 e Mediaset Infinity - X Vai su X
Grande Fratello. . Gli inquilini, tramite nomination, devono scegliere tre nuovi abitanti del Tugurio… #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Il-pomodoro-avvelenato - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, Lorenzo Battistello contro Mediaset: "L’inizio della fine" - Lorenzo Battistello, uno dei protagonisti della prima edizione del Grande Fratello, non le ha mandate a dire, criticando aspramente una decisione presa dai vertici Mediaset. Da comingsoon.it
Scoperte Shock nel Documentario sul Grande Fratello: Rivelazioni Emozionanti! - Un documentario innovativo rivela le storie d'amore e le complesse dinamiche della prima edizione del Grande Fratello. notizie.it scrive