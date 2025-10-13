Grande Fratello le anticipazioni di lunedì 13 ottobre
Lunedì 13 ottobre in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”. Lunedì 13 ottobre in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”, il reality show condotto Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Tensione alle stelle, la giornata di sabato ha visto uno scontro molto duro tra due concorrenti dalla forte personalità: Omer e Jonas. Tra i vari argomenti della puntata la storia di Rasha, una ragazza di origini palestinesi che, seppur entrata da poco, ha fatto colpo su tutti i coinquilini. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello, Lorenzo Spolverato senza freni sui social: "Periodo complesso, sento il bisogno di..."
Occhio puntato sulla nuova puntata di #GrandeFratello Vi aspettiamo STASERA in prima serata su Canale 5 e Mediaset Infinity - X Vai su X
Grande Fratello. . Gli inquilini, tramite nomination, devono scegliere tre nuovi abitanti del Tugurio… #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Il-pomodoro-avvelenato - facebook.com Vai su Facebook
Anticipazioni Grande Fratello (6 ottobre): nuovi ingressi, cast ribaltato, tensioni e primo televoto. Chi esce stasera - Oggi lunedì 6 ottobre 2025 va in onda il secondo appuntamento del reality show di Canale 5: primi sondaggi, chi entra nella casa e cosa vedremo stasera ... Si legge su libero.it
Anticipazioni Grande Fratello del 6 ottobre, entrano nuovi concorrenti - Nuovi ingressi e prime nomination: tutto pronto per la seconda puntata del “Grande Fratello”, le anticipazioni ... Lo riporta dilei.it