Grande Fratello le anticipazioni di lunedì 13 ottobre

361magazine.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 13 ottobre in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”. Lunedì 13 ottobre in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”, il reality show condotto Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Tensione alle stelle, la giornata di sabato ha visto uno scontro molto duro tra due concorrenti dalla forte personalità: Omer e Jonas. Tra i vari argomenti della puntata la storia di Rasha, una ragazza di origini palestinesi che, seppur entrata da poco, ha fatto colpo su tutti i coinquilini. 🔗 Leggi su 361magazine.com

