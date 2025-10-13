Grande Fratello Ivana Castorina | Non amo il mio lavoro sogno lo spettacolo

Dalla Sicilia al Grande Fratello: Ivana Castorina si apre con i coinquilini e confessa di non amare il suo lavoro da metalmeccanica ma lo fa per andare avanti mentre sogna di entrare nel mondo dello spettacolo. I concorrenti del Grande Fratello stanno raccontando in questi giorni di convivenza nella Casa più spiata d'Italia le loro storie personali. La nuova edizione del reality, infatti, composta da personaggi "nip", punta a valorizzare i percorsi e le esperienze dei gieffini, persone comuni, spesso alla loro prima apparizione televisiva - o almeno così dovrebbe essere. Questa volta a mettersi a nudo è stata Ivana Castorina, che ha deciso di aprirsi con i compagni di avventura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

