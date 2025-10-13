Grande Fratello NIP, puntata del 13 ottobre: tra colpi di scena, tensioni e confronti inaspettati . La puntata di lunedì 13 ottobre del Grande Fratello NIP 2025, condotta con piglio deciso da Simona Ventura, ha confermato una volta di più quanto il reality di Canale 5 sappia alternare momenti intensi a dinamiche più prevedibili. Un mix che tiene ancora banco nel dibattito social, sebbene gli ascolti stiano dando segnali contrastanti. Vediamo cosa ha funzionato e cosa, invece, ha lasciato a desiderare. Leggi anche Grande Fratello VIP: nuova indiscrezione. Cosa potrebbe accadere Il meglio L’uscita di Anita Mazzotta: verità e commozione Il momento più autentico della serata è stato ricordare dell’uscita dalla Casa della concorrente Anita Mazzotta. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Grande Fratello, il meglio e il peggio della puntata di lunedì 13 ottobre